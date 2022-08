Putin contro gli Usa | a Taiwan provocazione pianificata

(Di martedì 16 agosto 2022) "L'avventurismo americano in relazione anon consiste solo nel viaggio di un singolo irresponsabile politico, ma questo fa parte di una strategia americana mirata e consapevole per ...

emmabonino : I diritti sono un punto politico decisivo. Dagli USA a Ungheria e Polonia, la vita per donne e persone Lgbtiq+ è se… - RaiNews : Torna in carcere uno dei volti della protesta russa contro Putin - rulajebreal : Assad & Putin utilizzarono armi chimiche contro i civili dando poi la colpa all’Isis. Ora la Russia controlla la ce… - antonio65683279 : Che faccia tosta! Adesso sono gli USA che vogliono prolungare la guerra! Aberrante! Putin contro gli Usa: 'Voglion… - DreamescapePs : RT @Linkiesta: L’antiamericanismo ha i capelli bianchi ma è ancora vivo e lotta contro di noi La guerra di #Putin all’#Ucraina ha fatto ri… -

...ora punta a un'alleanza simile alla Nato con la regione dell'Asia - Pacifico - ha detto, ... la centrale nucleare di Zaporizhzhia opera con il rischio di violare gli standard di sicurezza...E' il centrosinistra ad essere discutibile perchè comprende estrema sinistra che ha votatoSvezia e Nato nella Nato."Profondamente deluso".Milano, 16 ago. (askanews) - 'L'avventurismo americano in relazione a Taiwan non consiste solo nel viaggio di un singolo irresponsabile politico, ...Nuove esplosioni hanno scosso questa mattina la Crimea, regione ucraina da anni occupata dalla Russia, nel 174esimo giorno di guerra fra Mosca e Kiev. Un incendio è divampato in un deposito temporaneo ...