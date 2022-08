Putin accusa Washington di «destabilizzare» il mondo: gli ucraini sono solo «carne da cannone» (Di martedì 16 agosto 2022) Da Kiev a Taipei, è Washington che cerca di «destabilizzare» il mondo. Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato così la visita a Taiwan della Speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a cui sono seguite esercitazioni militari da parte della Cina. Parole pronunciate durante il discorso che ha tenuto durante la decima conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale e che sono state riportate dall’agenzia russa Tass. Per Putin l’obiettivo dell’Occidente sarebbe quello di costruire un’alleanza simile alla Nato anche nella regione dell’Asia-Pacifico. Mentre, per quanto riguarda la situazione ucraina, avrebbe già attuato il «progetto “anti-Russia”» chiudendo un occhio «sulla diffusione dell’ideologia neonazista, fino ai massacri dei residenti del ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Da Kiev a Taipei, èche cerca di «» il. Il presidente russo Vladimirha commentato così la visita a Taiwan della Speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a cuiseguite esercitazioni militari da parte della Cina. Parole pronunciate durante il discorso che ha tenuto durante la decima conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale e chestate riportate dall’agenzia russa Tass. Perl’obiettivo dell’Occidente sarebbe quello di costruire un’alleanza simile alla Nato anche nella regione dell’Asia-Pacifico. Mentre, per quanto riguarda la situazione ucraina, avrebbe già attuato il «progetto “anti-Russia”» chiudendo un occhio «sulla diffusione dell’ideologia neonazista, fino ai massacri dei residenti del ...

