"Pronti" e "Credo": perché la sinistra ha molto da imparare da Meloni e Salvini (Di martedì 16 agosto 2022) Bisogna rispolverare il rasoio di Occam: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Non è la traduzione in latino, dopo inglese, francese e spagnolo, del concetto che, con la destra al potere, tornerà il fascismo. Ma significa che non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario. E cioè, se hai validi concetti, bastano poche parole per esprimerli. Principio verissimo in campagna elettorale dove, nella scelta degli slogan, più si è brevi e più si è bravi. La destra lo ha capito. Si veda il perentorio motto di Fratelli d'Italia, "Pronti", che evoca il «siam Pronti» dell'inno nazionale, sostituendo però alla «morte» il compito di risollevare l'Italia. E si legga la parola d'ordine della Lega, "Credo", efficace e icastica, semmai solo ambivalente nel significato («credere» indica un atto forte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Bisogna rispolverare il rasoio di Occam: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Non è la traduzione in latino, dopo inglese, francese e spagnolo, del concetto che, con la destra al potere, tornerà il fascismo. Ma significa che non bisogna moltiplicare gli elementi più del necessario. E cioè, se hai validi concetti, bastano poche parole per esprimerli. Principio verissimo in campagna elettorale dove, nella scelta degli slogan, più si è brevi e più si è bravi. La destra lo ha capito. Si veda il perentorio motto di Fratelli d'Italia, "", che evoca il «siam» dell'inno nazionale, sostituendo però alla «morte» il compito di risollevare l'Italia. E si legga la parola d'ordine della Lega, "", efficace e icastica, semmai solo ambivalente nel significato («credere» indica un atto forte di ...

matteosalvinimi : Cresce la Lega e la coalizione di Centrodestra è ampiamente in vantaggio, bene. Avanti così, è la strada giusta!… - giovidavr : RT @Satiraptus: La #CampagnaElettorale del #centrodestra debutta con cartelloni sparsi per le città, contenenti una parola che rappresenta… - emanuelino10 : RT @MarcoTiberi: Credo che siamo pronti sul serio a far vincere le idee #CandidateCivati - linofraschetti : RT @MarcoTiberi: Credo che siamo pronti sul serio a far vincere le idee #CandidateCivati - domusbyMotor : RT @Giopigli: ???? pronti & credo ?? -