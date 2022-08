“Programma affidato a lei”: Stefania Orlando che offerta gigantesca, dirà di sì? (Di martedì 16 agosto 2022) Vacanze finite per Stefania Orlando in Puglia che si godrà gli ultimi momenti di relax prima dei suoi nuovi progetti. dirà di sì? Stefania Orlando (Instagram screenshot)Stefania Orlando é appena tornata dalle sue vacanze in Puglia con l’amica Anna Pettinelli. Scopriamo insieme i nuovi rumors sul suo conto. Da quando Stefania Orlando ha partecipato al Grande Fratello Vip si parla quasi quotidianamente di lei. La regina delle viperelle è circondata da un affetto immenso da parte del pubblico e ha di fatto rispolverato la sua visibilità grazie alla vetrina offerta ad Alfonso Signorini. Una volta varcata la porta e rossa, Stefy non ha mai abbandonato l’amicizia con Tommaso Zorzi e insieme li abbiamo potuti vedere nel ... Leggi su direttanews (Di martedì 16 agosto 2022) Vacanze finite perin Puglia che si godrà gli ultimi momenti di relax prima dei suoi nuovi progetti.di sì?(Instagram screenshot)é appena tornata dalle sue vacanze in Puglia con l’amica Anna Pettinelli. Scopriamo insieme i nuovi rumors sul suo conto. Da quandoha partecipato al Grande Fratello Vip si parla quasi quotidianamente di lei. La regina delle viperelle è circondata da un affetto immenso da parte del pubblico e ha di fatto rispolverato la sua visibilità grazie alla vetrinaad Alfonso Signorini. Una volta varcata la porta e rossa, Stefy non ha mai abbandonato l’amicizia con Tommaso Zorzi e insieme li abbiamo potuti vedere nel ...

RIGA_IT : @ladoria1 Sono in parte d'accordo ma spererei di no se non altro perché così possa continuare con la sua linea di p… - pazzoperrep : Osservatorio Coccodrilli. Quello di Piero Angela affidato alle mani esperte di Silvia Fumarola, che intervista an… - AntonelliAmedeo : Leggiamo cosa scrisse l'UNITA' nel 1997 a proposito di inseminazioni celesti. 'L’Italia è all’avanguardia nella spe… - ugoarrigo : @commercialista @GerosaLorenzo @OGiannino @CottarelliCPI Ufficialmente? Nel senso se era stato detto abbiamo affidato il programma a... - prof_baldini : @borghi_claudio @GfveGianfra Un programma nuovo e garantista affidato a personalità della politica che fino a ieri… -