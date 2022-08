Presidenzialismo, Renzi: non condivido l'allarme del Pd (Di martedì 16 agosto 2022) "Non condivido l'allarme per l'elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invece un pericolo per l'economia. Il Presidenzialismo non fa perdere la vostra libertà, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) "Nonl'per l'elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invece un pericolo per l'economia. Ilnon fa perdere la vostra libertà, ...

