Premier League | il Liverpool non va oltre il pari contro il Crystal Palace

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 agosto 2022) Continua il periodo poco brillante deldopo aver esordito con un 2-2 al Craven Cottage di Londra. I Reds hanno raccolto solo unnella sfidail, in una partita complessivamente molto pimpante, ma poco concreta per la squadra di Klopp. Tra i protagonisti in negativo c’è Darwin Nunez, il quale è stato espulso a causa di una testataAndersen.: Luis Diaz risponde a Zaha Wilfried Zaha, uno dei calciatori migliori del team di Patrick Vieira, ha sboccato il match dopo 32? di gioco, nel quale ilha costruito poco o nulla per impensierire i londinesi. Zaha ha trovato il pertugio giusto per battere Alisson. Nel secondo tempo i Reds tornano più ...