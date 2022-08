Pollo da supermercato contaminato da salmonella: ecco le marche sicure (Di martedì 16 agosto 2022) Pollo contaminato nei supermercati? Sembrerebbe di sì, e scatta l’allarme. Le associazioni alimentari sono sul piede di guerra dopo questa scoperta e minacciano denunce e ritorsioni. Ma vediamo nel dettaglio come e dove si è sviluppata la contaminazione. La scoperta è stata fatta nei supermercati, nei discount e nelle macellerie: nessuno si è salvato dalla contaminazione di salmonella. Si tratta di Pollo sia sfuso sia confezionato che i laboratori hanno analizzato riscontrando il batterio. Le zone più colpite sono quelle della capitale e di Milano. Petto di Pollo contaminato – getty – curiosauro.itAltroconsumo e il Salvagente hanno iniziato questa indagine già mesi fa, acquistando la carne di Pollo e facendola analizzare. Dalle analisi è emerso che oltre la metà dei ... Leggi su curiosauro (Di martedì 16 agosto 2022)nei supermercati? Sembrerebbe di sì, e scatta l’allarme. Le associazioni alimentari sono sul piede di guerra dopo questa scoperta e minacciano denunce e ritorsioni. Ma vediamo nel dettaglio come e dove si è sviluppata la contaminazione. La scoperta è stata fatta nei supermercati, nei discount e nelle macellerie: nessuno si è salvato dalla contaminazione di. Si tratta disia sfuso sia confezionato che i laboratori hanno analizzato riscontrando il batterio. Le zone più colpite sono quelle della capitale e di Milano. Petto di– getty – curiosauro.itAltroconsumo e il Salvagente hanno iniziato questa indagine già mesi fa, acquistando la carne die facendola analizzare. Dalle analisi è emerso che oltre la metà dei ...

