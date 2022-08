Politiche | Iervolino smentisce | “voglio essere solo benvoluto dalla città”

(Di martedì 16 agosto 2022) di Erika Noschese “Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni, posso ringraziare chi ci ha pensato, maprecisare che il fatto è totalmente infondato”. Sono passate poche ore da quando è stato divulgato il nome del presidente della us Salernitana 1919 tra i possibile candidati alla prossima competizione elettorale ed arriva già la smentita. “Io mi candidoadil piùPresidente della U.S.Salernitana 1919 – ha detto ancora– questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione. Macte Animo”. Il nome diera emerso tra i candidati in quota Forza Italia: il presidente, infatti, da tempo è molto vicino al Cav Berlusconi. Consiglia

