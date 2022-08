Polestar - Ufficiale | la roadster andrà in produzione | si chiamerà Polestar 6

(Di martedì 16 agosto 2022) Lo avevamo anticipato, ora è. A conferma di quanto preannunciato dal ceo diItalia, Alexander Lutz, in un'intervista a Quattroruote di qualche settimana fa, il marchio svedese ha comunicato l'intenzione di produrre un modello di serie a partire dalla concept O2, laelettrica presentata nel marzo scorso al Salone di Los Angeles. Il nuovo modello si6 e, in base ai programmi, è atteso in commercio nel 2026. Prenotabile subito (con 25 mila dollari di caparra). La decisione è scaturita dall'entusiasmo, definito dalla Casa travolgente, con cui il pubblico ha accolto il prototipo: un'onda che lacercherà di cavalcare sin da subito nonostante manchino ancora diversi anni al lancio della ...

