Pjaca può tornare al Torino ma la Juventus in cambio vuole un altro granata (Di martedì 16 agosto 2022) Marko Pjaca non farà parte della Juve della prossima stagione, con il croato che può tornare a sorpresa al Torino per uno scambio. La Juventus sta cercando di piazzare sempre di più il suo mercato in vista di questo ultimo mese di trattative, in modo tale da poter arrivare sempre più pronta per i grandi appuntamenti della stagione, per questo motivo il calciatore Marko Pjaca non sembra assolutamente essere adatto per grandi obiettivi. LaPresseQuando la Juventus acquisto nell’estate del 2016 il croato a Marko Pjaca sembrava che i bianconeri avessero fatto un grandissimo colpo in prospettiva, considerando infatti come il ragazzo si era già ben messo in mostra all’interno dell’Europeo del 2016. Nella prima stagione gli era anche stata data l’opportunità ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 agosto 2022) Markonon farà parte della Juve della prossima stagione, con il croato che puòa sorpresa alper uno s. Lasta cercando di piazzare sempre di più il suo mercato in vista di questo ultimo mese di trattative, in modo tale da poter arrivare sempre più pronta per i grandi appuntamenti della stagione, per questo motivo il calciatore Markonon sembra assolutamente essere adatto per grandi obiettivi. LaPresseQuando laacquisto nell’estate del 2016 il croato a Markosembrava che i bianconeri avessero fatto un grandissimo colpo in prospettiva, considerando infatti come il ragazzo si era già ben messo in mostra all’interno dell’Europeo del 2016. Nella prima stagione gli era anche stata data l’opportunità ...

