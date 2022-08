Pierpaolo Pretelli scatenato: l’ex gieffino ruba la scena. Cosa è accaduto (Di martedì 16 agosto 2022) l’ex concorrente del GF Vip Pierpaolo Pretelli mattatore per una notte: ecco Cosa è accaduto nelle scorse ore Ancora una volta re della notte. Pierpaolo Pretelli ruba la scena nei panni da deejay e nelle scorse ore ha rimesso le cuffie e fatto scatenare il pubblico. Ieri sera il secondo classificato del GF Vip 5 ha comandato la serata del Phi Beach, in Sardegna. Al suo fianco questa volta ha presenziato anche Giulia Salemi, seppur maggiormente dietro le quinte, ma comunque vicina al fidanzato Pierpaolo che per praticamente tutta l’estate non ha mai smesso di lavorare e regalare musica e spensieratezza, attraversando l’Italia da nord a sud. E anche ieri sera la serata con lo showman lucano a farla da mattatore ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 agosto 2022)concorrente del GF Vipmattatore per una notte: ecconelle scorse ore Ancora una volta re della notte.lanei panni da deejay e nelle scorse ore ha rimesso le cuffie e fatto scatenare il pubblico. Ieri sera il secondo classificato del GF Vip 5 ha comandato la serata del Phi Beach, in Sardegna. Al suo fianco questa volta ha presenziato anche Giulia Salemi, seppur maggiormente dietro le quinte, ma comunque vicina al fidanzatoche per praticamente tutta l’estate non ha mai smesso di lavorare e regalare musica e spensieratezza, attraversando l’Italia da nord a sud. E anche ieri sera la serata con lo showman lucano a farla da mattatore ha ...

361_magazine : Una notte speciale per Pierpaolo Pretelli - Mestanaccount1 : RT @redazionerumors: Amore a gonfie vele per #GiuliaSalemi e #PierpaoloPretelli che si stanno godendo una meritata vacanza in Costa Smerald… - Libero41316546 : RT @redazionerumors: Amore a gonfie vele per #GiuliaSalemi e #PierpaoloPretelli che si stanno godendo una meritata vacanza in Costa Smerald… - Prelemi14096385 : RT @redazionerumors: Amore a gonfie vele per #GiuliaSalemi e #PierpaoloPretelli che si stanno godendo una meritata vacanza in Costa Smerald… - laulallina : RT @redazionerumors: Amore a gonfie vele per #GiuliaSalemi e #PierpaoloPretelli che si stanno godendo una meritata vacanza in Costa Smerald… -