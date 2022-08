Piero Angela, l’ultimo saluto del figlio Alberto: il commovente discorso per ricordare il padre – VIDEO (Di martedì 16 agosto 2022) Nel giorno dei funerali di Piero Angela, con l’apertura della camera ardente, il figlio Alberto ha voluto ricordare il padre con parole di stima, affetto ed enorme rispetto ed amore. Piero Angela, l’ultimo saluto del figlio Alberto: il commovente discorso Alberto Angela, con un lungo discorso che riportiamo integralmente, ha ricordato papa Piero, mettendo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 agosto 2022) Nel giorno dei funerali di, con l’apertura della camera ardente, ilha volutoilcon parole di stima, affetto ed enorme rispetto ed amore.del: il, con un lungoche riportiamo integralmente, ha ricordato papa, mettendo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - RaiNews : 'La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io or… - fanpage : Alberto Angela commosso ricorda suo padre Piero con un lungo discorso tenuto alla camera ardente allestita in Campi… - snowbloodred : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela - infoitsalute : Piero Angela, figlio Alberto “Mi ha insegnato a non temere la morte” -