Piero Angela: la diretta in tv dei funerali (Di martedì 16 agosto 2022) I funerali laici di Piero Angela si svolgono oggi, martedì 16 agosto. La camera ardente è allestita a Roma, nella sala della Promoteca del Campidoglio, e sarà... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Ilaici disi svolgono oggi, martedì 16 agosto. La camera ardente è allestita a Roma, nella sala della Promoteca del Campidoglio, e sarà...

chetempochefa : ?? Che Tempo Che Fa ricorda Piero Angela. Questa sera alle 20.45 su @RaiTre vi aspettiamo per ricordare insieme il… - SuperQuarkRai : L’economia circolare e il problema dei rifiuti spiegati “alla Piero Angela”. Guarda la puntata??… - fanpage : È possibile un SuperQuark condotto da qualcuno che non sia Piero Angela? L'erede naturale, mai come in questo caso,… - saramoscatelli7 : RT @SIC_CARDIOLOGIA: A Piero Angela Maestro indiscusso di divulgazione scientifica, per il contributo inestimabile alla diffusione della c… - SorryNs : RT @boni_castellane: Per ritenere Piero Angela un intellettuale avete letto davvero poche cose nella vita ma proprio poche e inutili mi spi… -