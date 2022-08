Piero Angela, il saluto del figlio Alberto: «Ci ha insegnato il valore di una vita piena» (Di martedì 16 agosto 2022) È arrivato il giorno dell’ultimo saluto a Piero Angela. Prima dell’apertura della camera ardente, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, il figlio Alberto ha pronunciato un discorso «per ringraziare chi è a casa e chi è fuori ad aspettare di entrare» e per celebrare suo padre Piero deceduto a 93 anni lo scorso 13 agosto. La salma sarà esposta fino alle ore 19 del 16 agosto, poi saranno celebrate le esequie con cerimonia laica, come Angela stesso aveva chiesto. Sulla bara, anche un mazzo di fiori con la scritta “SuperQuark” in memoria del programma che il cosiddetto «patriarca della divulgazione» ha condotto per 40 anni su Rai 1. La moglie Margherita Pastore e i figli Alberto e Christine sono arrivati in mattinata a bordo di due ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) È arrivato il giorno dell’ultimo. Prima dell’apertura della camera ardente, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, ilha pronunciato un discorso «per ringraziare chi è a casa e chi è fuori ad aspettare di entrare» e per celebrare suo padredeceduto a 93 anni lo scorso 13 agosto. La salma sarà esposta fino alle ore 19 del 16 agosto, poi saranno celebrate le esequie con cerimonia laica, comestesso aveva chiesto. Sulla bara, anche un mazzo di fiori con la scritta “SuperQuark” in memoria del programma che il cosiddetto «patriarca della divulgazione» ha condotto per 40 anni su Rai 1. La moglie Margherita Pastore e i figlie Christine sono arrivati in mattinata a bordo di due ...

chetempochefa : ?? Che Tempo Che Fa ricorda Piero Angela. Questa sera alle 20.45 su @RaiTre vi aspettiamo per ricordare insieme il… - fanpage : È possibile un SuperQuark condotto da qualcuno che non sia Piero Angela? L'erede naturale, mai come in questo caso,… - SuperQuarkRai : L’economia circolare e il problema dei rifiuti spiegati “alla Piero Angela”. Guarda la puntata??… - 1vs100tw : @_Alessio_88 Non ci sono dubbi su questo Secondo me chi ha fatto il meme nemmeno sapeva che Angela fosse il cogno… - mony_carmy : RT @fanpage: Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? -