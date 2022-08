Piero Angela | fino alle 19 la camera ardente in Campidoglio Presenti moglie e figli FOTO

SuperQuarkRai : Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'??… - fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - RaiNews : 'La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io or… - HoutaruOreki : RT @SuperQuarkRai: Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'?? - ContedOropesa : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela -

La camera ardente del giornalista e divulgatore scientifico, morto il 13 agosto, è aperta fino alle ore 19: è stata allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del ...Un'eredità importante quella di: 'L'ultima cosa che ha detto, il comunicato, con poche forze, l'abbiamo raccolta io e mia sorella e trascritta. Era come se parlasse agli amici, si è ...Per la giornata di domani sono in programma funerali laici come da volontà di Angela. Funerali di #PieroAngela in diretta tv Rai domani martedì 16 agosto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1. August 15, ...Prosegue senza soluzione di continuità, da questa mattina, il "pellegrinaggio laico" sul colle del Campidoglio, per l’ultimo saluto e l’omaggio pubblico a Piero Angela. Senza code ma in maniera compos ...