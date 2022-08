Piero Angela e il suo ultimo desiderio prima di morire: ‘così è stato’. Cosa svela Caterina Balivo (Di martedì 16 agosto 2022) Il divulgatore scientifico più amato d’Italia, Piero Angela si è spento a 93 anni, il 13 agosto 2022. A darne l’annuncio è stato il figlio Alberto, che sui social ha scritto “Buon viaggio papà”. LEGGI ANCHE :– Alberto Angela quando ritorna in tv? Ecco Cosa sta girando in questi giorni per la RAI Autore e volto storico di SuperQuark, proprio con questa trasmissione il giornalista festeggiò nel 2020 i suoi 70 anni di presenza in televisione. “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo di 70 anni, beh… anche noi più modestamente festeggiamo 70 anni. Io, in particolare, con il programma di oggi… saranno 70 anni che lavoro ininterrottamente per la RAI. Dal 1952, quando non c’era ancora la televisione!” disse. “La mia morte? Vorrei avvenisse sulla scena, in un fotogramma” Nel 2019, ... Leggi su funweek (Di martedì 16 agosto 2022) Il divulgatore scientifico più amato d’Italia,si è spento a 93 anni, il 13 agosto 2022. A darne l’annuncio è stato il figlio Alberto, che sui social ha scritto “Buon viaggio papà”. LEGGI ANCHE :– Albertoquando ritorna in tv? Eccosta girando in questi giorni per la RAI Autore e volto storico di SuperQuark, proprio con questa trasmissione il giornalista festeggiò nel 2020 i suoi 70 anni di presenza in televisione. “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo di 70 anni, beh… anche noi più modestamente festeggiamo 70 anni. Io, in particolare, con il programma di oggi… saranno 70 anni che lavoro ininterrottamente per la RAI. Dal 1952, quando non c’era ancora la televisione!” disse. “La mia morte? Vorrei avvenisse sulla scena, in un fotogramma” Nel 2019, ...

