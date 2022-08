Piero Angela, da Campidoglio a cimitero Prima Porta per cremazione (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ultimo applauso dai familiari e dalla gente comune sul colle del Campidoglio per Piero Angela: il feretro, alla presenza dei figli Alberto e Christine e di Miguel Gotor assessore capitolino alla cultura in rappresentanza del sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri, ha lasciato il salone della Protomoteca, dove era stata allestita la camera ardente e celebrato il rito funebre laico, destinazione il cimitero romano di Prima Porta, dove resterà in deposito per il tempo necessario alle procedure per la cremazione. Un ininterrotto ‘pellegrinaggio laico’ ha contraddistinto la giornata, con tante persone ordinatamente in fila, ma senza code, per poi sfilare davanti al feretro di Piero Angela e porre la firma e una parola ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ultimo applauso dai familiari e dalla gente comune sul colle delper: il feretro, alla presenza dei figli Alberto e Christine e di Miguel Gotor assessore capitolino alla cultura in rappresentanza del sindaco di Roma capitale Roberto Gualtieri, ha lasciato il salone della Protomoteca, dove era stata allestita la camera ardente e celebrato il rito funebre laico, destinazione ilromano di, dove resterà in deposito per il tempo necessario alle procedure per la. Un ininterrotto ‘pellegrinaggio laico’ ha contraddistinto la giornata, con tante persone ordinatamente in fila, ma senza code, per poi sfilare davanti al feretro die porre la firma e una parola ...

SuperQuarkRai : Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'??… - fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - ilpost : Il discorso di Alberto Angela in ricordo del padre, Piero Angela - SimoneDUffizi : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… - reneelettra : RT @andreaalpini3: Mario Tozzi mica avrai fatto lo stesso commento vero!!! Anche perché Piero Angela non era neanche laureato #orabasta #sa… -