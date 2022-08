Piero Angela | chi è la moglie Margherita | età | lavoro | biografia

(Di martedì 16 agosto 2022) Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Niente di più vero nel caso di, il noto divulgatore scientifico e giornalista che sabato scorso all’età di 93 anni è morto a Roma. Una vita di successi, di insegnamenti, tra curiosità e passione, una vita trascorsa al fianco della, che l’ha sempre supportato e non l’ha mai lasciato solo. Un amore grande, di quelli che hanno superato le difficoltà, gli ostacoli e hanno mostrato di essere forti. Invincibili. Come si sono conosciutie sua“Abbiamo avuto subito una scossa elettrica, dal primo sguardo, è stata folgorante. Siamo insieme da 66 anni, è andata bene”. Ne parlava così, ai microfoni del TG1,...

Oggi in Campidoglio è stata aperta la camera ardente per i funerali di: il figlio, Alberto, ha ricordato il padre paragonandolo a Leonardo Da Vinci. Il feretro del divulgatore scientifico sarà esposto fino alle 19:00, subito dopo si svolgeranno, in ...La divulgazione scientifica non era l'unica grande passione di Piero Angela, che era anche un conoscitore e un appassionato di musica, soprattutto del jazz. Da Tgr Piemonte del 21/9/2009, il servizio ...Stretta di mano a tutti i presenti, che siano amici, conoscenti o semplici ammiratori del papà. Alberto Angelo, a fianco del feretro del padre Piero Angela, saluta di persona tutti i presenti venuti p ...