Piero Angela, chi è la figlia Christine Angela: età, professione e biografia della sorella di Alberto (Di martedì 16 agosto 2022) Dal giorno della scomparsa non si fa altro che parlare di Piero Angela, il noto divulgatore scientifico e giornalista che sabato scorso, all'età di 93 anni, è morto a Roma. Ed è proprio nella Capitale che oggi si sono tenuti i funerali alla presenza di tantissime persone, tra personaggi noti (e non). Commovente il messaggio che il figlio Alberto, quello che aveva annunciato sui social la scomparsa del padre, ha letto questa mattina, facendo anche riferimento alla sorella Christine. Che a differenza sua è meno conosciuta, è finita meno in televisione e sotto i riflettori. Da qui, quindi, la curiosità su di lei, sul suo lavoro e sulla sua vita privata. Che lavoro fa la figlia di Piero ...

