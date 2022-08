Piero Angela, aperta la camera ardente in Campidoglio. Presenti moglie e figli. FOTO (Di martedì 16 agosto 2022) La camera ardente del giornalista e divulgatore scientifico, morto il 13 agosto, è aperta fino alle ore 19: è stata allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Il feretro è stato accolto dalla famiglia e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 agosto 2022) Ladel giornalista e divulgatore scientifico, morto il 13 agosto, èfino alle ore 19: è stata allestita presso la Sala della Protomoteca in(ingresso dal Portico del Vignola). Il feretro è stato accolto dalla famiglia e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - RaiNews : 'La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io or… - Corriere : «Ha vissuto fino all'ultimo con razionalità, e se n'è andato dopo una vita piena, come ci si alza da una bella cena… - Katia2227326282 : RT @fanpage: Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - vera92 : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela -