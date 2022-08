Piero Angela, Alberto: “Era come avere in casa Leonardo da Vinci” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto la netta sensazione di avere Leonardo da Vinci in casa perché l’ho vissuto come figlio, come collega, come persona normale che si è trovata davanti una mente eclettica, una persona capace di dare la risposta giusta sempre, in qualunque settore, dall’ambito industriale a quello della ricerca. Aveva una capacità di sintesi, di analisi e di trovare la risposta giusta in un modo pacato che poi metteva tutti d’accordo. Lui amava un aforisma di Leonardo da Vinci: ‘Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire’. Credo lui l’abbia interpretata fino alla fine”. Alberto Angela parla così di suo padre, Piero ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto la netta sensazione didainperché l’ho vissutofiglio,collega,persona normale che si è trovata davanti una mente eclettica, una persona capace di dare la risposta giusta sempre, in qualunque settore, dall’ambito industriale a quello della ricerca. Aveva una capacità di sintesi, di analisi e di trovare la risposta giusta in un modo pacato che poi metteva tutti d’accordo. Lui amava un aforisma dida: ‘Sicuna giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire’. Credo lui l’abbia interpretata fino alla fine”.parla così di suo padre,...

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - Corriere : «Ha vissuto fino all'ultimo con razionalità, e se n'è andato dopo una vita piena, come ci si alza da una bella cena… - RaiNews : Alberto Angela ricorda il papà Piero durante i funerali laici e si commuove, il lungo applauso in Campidoglio (Vide… - Mauro89italy : RT @ChanceGardiner: David Sassoli e Piero Angela hanno promosso la discriminazione e la perdita dei fondamentali diritti civili, umani e co… - tonysditches : RT @blinkhbdl: non avrei mai voluto vivere fino al giorno in cui saremmo stati costretti a vivere un mondo in cui non esiste piero angela p… -