Piero Angela | Alberto | “Era come avere in casa Leonardo da Vinci”

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto la netta sensazione didainperché l’ho vissutofiglio,collega,persona normale che si è trovata davanti una mente eclettica, una persona capace di dare la risposta giusta sempre, in qualunque settore, dall’ambito industriale a quello della ricerca. Aveva una capacità di sintesi, di analisi e di trovare la risposta giusta in un modo pacato che poi metteva tutti d’accordo. Lui amava un aforisma dida: ‘Sicuna giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire’. Credo lui l’abbia interpretata fino alla fine”.parla così di suo padre,...

Albertoparla così di suo padre,, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dove si trova la camera ardente. 'Per lui era importante, infatti, avere una vita colma. Ed è un ...Disi potrebbe dire il mondo. Perché del mondo, e di tutto ciò che ci circonda si è sempre interessato. Sono giorni che penso a cosa poter scrivere, in che modo poter omaggiare un uomo che ...'Ha vissuto l'ultimo periodo con serenità, perché era soddisfatto della sua vita: un insegnamento per tutti noi' ...ROMA (ITALPRESS) – “Naturalmente ho tanti ricordi di Piero, abbiamo suonato insieme e passato tante serate”. Così Renzo Arbore uscendo dalla camera ardente in Campidoglio del giornalista e divulgatore ...