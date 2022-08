Piero Angela, al funerale il ricordo di Renzo Arbore: 'Facevamo comunella'. Poi l'appello alla Rai: 'Recuperate quel video' (Di martedì 16 agosto 2022) Tra i volti noti che questa mattina hanno dato l' ultimo saluto a Piero Angela c'è Renzo Arbore. Il musicista e showman, intercettato dal Tg1 in Campidoglio, dopo aver salutato e fatto le condoglianze ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Tra i volti noti che questa mattina hanno dato l' ultimo saluto ac'è. Il musicista e showman, intercettato dal Tg1 in Campidoglio, dopo aver salutato e fatto le condoglianze ...

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - RaiNews : 'La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io or… - fanpage : Alberto Angela commosso ricorda suo padre Piero con un lungo discorso tenuto alla camera ardente allestita in Campi… - Oli_oleaster : RT @siriomerenda: 'mi ha insegnato a non avere paura della morte' Alberto Angela in ricordo di papà Piero #PieroAngela #AlbertoAngela #fune… - Gio40351985 : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela -