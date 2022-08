Piccolo tifoso insulta lo United: sentite cosa dice (Di martedì 16 agosto 2022) Il papà vuole regalare la maglia del Manchester United a suo figlio che però non gradisce e risponde a tono al padre: \''Non questa ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Il papà vuole regalare la maglia del Manchestera suo figlio che però non gradisce e risponde a tono al padre: \''Non questa ...

karda70 : RT @psb_original: Larrivey cuore d'oro: gol dedicato ad un piccolo tifoso in trasferta #SerieB - psb_original : Larrivey cuore d'oro: gol dedicato ad un piccolo tifoso in trasferta #SerieB - gianma1980VR : @AndreaTiberio7 Andrea, sei un piccolo tifoso come il ragazzo della foto. Provocare e poi fare le vittime è arte ch… - BryanCondor5 : Grazie Roma ???? Avete fatto un bel regalo a un piccolo grande tifoso Sempre i nr 1 Auguri ancora @tetrabondi ?????? - TheMadHatter23 : @fabio_salzano @romanismoas @danielelozzi Mancava forse un piccolo spunto da trequartista, ma il potenziale per seg… -