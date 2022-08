PERCHÈ MARGHERITA È VERA! Panziera da delirio: doppietta d’oro agli Europei di Roma, colpaccio nei 100 dorso! (Di martedì 16 agosto 2022) L’Italia è ormai una Nazione talmente dominante nel nuoto europeo tanto da scrivere nuove pagine di storia senza alcuna fatica. È il caso dei 100 dorso agli Europei di Roma, vinti da un’incredula MARGHERITA Panziera in 59.40, battendo per sei centesimi la britannica Medi Harris e per tredici l’olandese Kira Toussaint. Quinta Silvia Scalia in 1.00.12 Tutta di progressione, la gara di MARGHERITA: nei primi 50 metri, complice anche una fase subacquea non troppo performante, si ritrova sesta dopo la virata in 29.18. Da lì comincia la sua marcia, cadenzata, bracciata dopo bracciata, rimontando sulla Harris e sulla Toussaint arrivando sulla stessa linea a 10 metri dall’arrivo. E al momento del tocco, l’azzurra quasi non ci crede. Sorride emozionata, riuscendo ad essere competitiva anche ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) L’Italia è ormai una Nazione talmente dominante nel nuoto europeo tanto da scrivere nuove pagine di storia senza alcuna fatica. È il caso dei 100 dorsodi, vinti da un’incredulain 59.40, battendo per sei centesimi la britannica Medi Harris e per tredici l’olandese Kira Toussaint. Quinta Silvia Scalia in 1.00.12 Tutta di progressione, la gara di: nei primi 50 metri, complice anche una fase subacquea non troppo performante, si ritrova sesta dopo la virata in 29.18. Da lì comincia la sua marcia, cadenzata, bracciata dopo bracciata, rimontando sulla Harris e sulla Toussaint arrivando sulla stessa linea a 10 metri dall’arrivo. E al momento del tocco, l’azzurra quasi non ci crede. Sorride emozionata, riuscendo ad essere competitiva anche ...

