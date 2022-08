Perché l’economia della Cina è messa peggio del previsto (Di martedì 16 agosto 2022) Xi salvi chi può. Taglio dei tassi d’interesse, decrescita del valore industriale, vendite al dettaglio indebolite: l’economia della Cina è messa peggio del previsto. La People’s bank of China, cogliendo gli analisti di sorpresa, ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine di 10 punti base al 2,75%. È la prima sforbiciata da gennaio. Gli economisti si aspettavano che la banca centrale cinese lasciasse il tasso invariato. Anche Perché la decisione va nella direzione opposta alla rotta monetaria intrapresa nei mercati emergenti. I dati riflettono un’attività dei consumatori e delle fabbriche inferiore alle previsioni e un incremento della disoccupazione giovanile a un record del 19,9%. Numeri che aumentano la pressione sull’amministrazione di Xi ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Xi salvi chi può. Taglio dei tassi d’interesse, decrescita del valore industriale, vendite al dettaglio indebolite:del. La People’s bank of China, cogliendo gli analisti di sorpresa, ha ridotto il tasso sui prestiti a medio termine di 10 punti base al 2,75%. È la prima sforbiciata da gennaio. Gli economisti si aspettavano che la banca centrale cinese lasciasse il tasso invariato. Anchela decisione va nella direzione opposta alla rotta monetaria intrapresa nei mercati emergenti. I dati riflettono un’attività dei consumatori e delle fabbriche inferiore alle previsioni e un incrementodisoccupazione giovanile a un record del 19,9%. Numeri che aumentano la pressione sull’amministrazione di Xi ...

