“Perché ci siamo lasciati”. UeD: Eugenio Colombo e Francesca Del Trotta, finita nel modo peggiore (Di martedì 16 agosto 2022) Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne, nei giorni scorsi la notizia di una crisi forse impossibile da superare. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano attraverso il suo canale social. “Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima Perché io conosco bene la madre di Eugenio”. Da loro non era arrivata nessuna conferma. Fino a questo momento. Primo a parlare è Eugenio: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)Del Taglia di Uomini e Donne, nei giorni scorsi la notizia di una crisi forse impossibile da superare. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano attraverso il suo canale social. “Purtropposi sono. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissimaio conosco bene la madre di”. Da loro non era arrivata nessuna conferma. Fino a questo momento. Primo a parlare è: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ...

