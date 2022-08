Percettori del reddito di cittadinanza lavoravano “al nero”: controlli dei carabinieri (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Bagnoli e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno svolto controlli in due attività di ristorazione a Napoli. In un ristorante di Agnano dei 9 impiegati controllati 2 erano “in nero” e sono risultati anche Percettori del reddito di cittadinanza. In una pizzeria di Bagnoli, invece, i carabinieri hanno rilevato 4 lavoratori irregolari e 1 percettore di reddito di cittadinanza sui 16 impiegati. Contestate violazioni per oltre 50mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella stazione di Bagnoli e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno svoltoin due attività di ristorazione a Napoli. In un ristorante di Agnano dei 9 impiegati controllati 2 erano “in” e sono risultati anchedeldi. In una pizzeria di Bagnoli, invece, ihanno rilevato 4 lavoratori irregolari e 1 percettore didisui 16 impiegati. Contestate violazioni per oltre 50mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

