Per Erdogan Donetsk è già Russia: la sorpresa sugli aereo turchi (Di martedì 16 agosto 2022) Da dittatore a mediatore: la svolta dell’Occidente su Erdogan è ormai chiara dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia. “Io super mediatore della guerra, si risolverà senza nessun perdente”, affermava il Presidente turco durante un vertice Nato. Quel vertice che tutti ricordiamo, quello in cui l’Occidente – evidentemente in mancanza di visione – è sottostata ai diktat di Erdogan, scegliendo di barattare tutti quei finlandesi e svedesi curdi che il presidente considerava terroristi in favore dell’annessione dei due stati alla Nato. La mira espansionistica dei vertici a tutti i costi, calpestando quei diritti umani che si difendono a giorni alterni, e il campione di risiko Erdogan che ha messo tutti sull’attenti. La turchia non ha mai fatto mistero di tenere il piede in due scarpe, annunciando fin ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 16 agosto 2022) Da dittatore a mediatore: la svolta dell’Occidente suè ormai chiara dall’inizio del conflitto tra Ucraina e. “Io super mediatore della guerra, si risolverà senza nessun perdente”, affermava il Presidente turco durante un vertice Nato. Quel vertice che tutti ricordiamo, quello in cui l’Occidente – evidentemente in mancanza di visione – è sottostata ai diktat di, scegliendo di barattare tutti quei finlandesi e svedesi curdi che il presidente considerava terroristi in favore dell’annessione dei due stati alla Nato. La mira espansionistica dei vertici a tutti i costi, calpestando quei diritti umani che si difendono a giorni alterni, e il campione di risikoche ha messo tutti sull’attenti. Laa non ha mai fatto mistero di tenere il piede in due scarpe, annunciando fin ...

