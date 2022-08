Pd,Crisanti: non sfrutto Covid, rispondo solo alla mia coscienza (Di martedì 16 agosto 2022) "A chi mi accusa di aver sfruttato il Covid per fare campagna politica, rispondo che non ho sfruttato assolutamente niente. Se qualcuno ha seguito la mia posizione durante il Covid ha visto che non ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) "A chi mi accusa di aver sfruttato ilper fare campagna politica,che non ho sfruttato assolutamente niente. Se qualcuno ha seguito la mia posizione durante ilha visto che non ho ...

AndreaVenanzoni : Speranza, Crisanti, Lopalco. Azione poi valuta di candidare Ricciardi. Ma in effetti no, non c’è stato alcun utiliz… - NicolaPorro : ?? Nella notte spunta la candidatura della virostar che assicurava di non pensare alla politica... ?? - ManForm_ : RT @fratotolo2: Quindi sono candidati nel centrosinistra #Crisanti, Lopalco, #Speranza, mentre Calenda sta pensando di candidare #Ricciardi… - RobertoMarsadri : Speranza, Crisanti, Lopalco. Azione poi valuta di candidare Ricciardi. Ma in effetti no, non c’è stato alcun utiliz… - donyp00288476 : RT @roxsasso: Il parere degli 'esperti' che attaccavano la Lega e chiedevano chiusura scuole anche nel 2022, non era scientifico ma politic… -