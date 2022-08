Pd, la direzione e le liste dei candidati: Letta capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, Cottarelli a Milano per il Senato. A sorpresa c’è il virologo Crisanti (Di martedì 16 agosto 2022) Il segretario: «Chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti». Escluso l’ex ministro Lotti e la sua corrente Base riformista non partecipa al voto per protesta. Rinunciano Cirinnà e il costituzionalista Ceccanti. Quattro gli under 35 capolista: Scarpa, Cerroni, La Regina, Sarracino. Leggi su corriere (Di martedì 16 agosto 2022) Il segretario: «Chiesto sacrifici, impossibile ricandidare tutti». Escluso l’ex ministro Lotti e la sua corrente Base riformista non partecipa al voto per protesta. Rinunciano Cirinnà e il costituzionalista Ceccanti. Quattro gli under 35: Scarpa, Cerroni, La Regina, Sarracino.

