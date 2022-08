Paura per Renato Pozzetto, ricoverato per un malore: le condizioni dell'attore migliorano (Di martedì 16 agosto 2022) Renato Pozzetto, 82 anni, è stato ricoverato il 12 agosto all'ospedale di Circolo di Varese in seguito a un malore. Ne hanno dato notizia alcuni media locali. Pozzetto sarebbe tutt'ora ricoverato nel ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022), 82 anni, è statoil 12 agosto all'ospedale di Circolo di Varese in seguito a un. Ne hanno dato notizia alcuni media locali.sarebbe tutt'oranel ...

ricpuglisi : Daje, #sdeng di @matteorenzi 'Dalle persone che uno candida si capisce cosa si vuole fare. Tipo Crisanti, che pr… - AlexBazzaro : @EnricoLetta @matteosalvinimi È stato meglio farla governare da chi chiudeva in casa gli italiani coi lockdown e sc… - lucianonobili : Abbiamo vissuto il lockdown, abbiamo chiuso le scuole e tutte le attività produttive, siamo rimasti chiusi in casa… - apavo75 : RT @lucianonobili: Abbiamo vissuto il lockdown, abbiamo chiuso le scuole e tutte le attività produttive, siamo rimasti chiusi in casa per m… - MarianoTesauro : RT @TatiUdaci: Nel Regno Unito ai bambini viene insegnato a non aver paura dei pedofili. 'Cosa fare se uno sconosciuto si avvicina a te pe… -