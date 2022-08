Paura per Renato Pozzetto ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni (Di martedì 16 agosto 2022) Renato Pozzetto è ricoverato in questo momento all'ospedale Circolo di Varese. L'attore si trova nel nosocomio da venerdì scorso, 12 agosto. A darne notizia sono stati alcuni quotidiani della stampa locale come la Prealpina. Avrebbe avuto un malore. Dopo quattro giorni di ricovero le condizioni sarebbero in miglioramento. Renato Pozzetto, originario di Laveno Mombello, avrebbe accusato un malore e sarebbe stato ricoverato prontamente. Le condizioni di salute stanno migliorando e al momento l'attore si troverebbe ricoverato nel reparto di Medicina generale. In questo momento però non è ancora di che natura sia stato il malore che ha colpito Pozzetto. Due anni fa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)in questo momento all'Circolo di Varese. L'attore si trova nel nosocomio da venerdì scorso, 12 agosto. A darne notiziastati alcuni quotidiani della stampa locale come la Prealpina. Avrebbe avuto un malore. Dopo quattro giorni di ricovero lesarebbero in miglioramento., originario di Laveno Mombello, avrebbe accusato un malore e sarebbe statoprontamente. Ledi salute stanno migliorando e al momento l'attore si troverebbenel reparto di Medicina generale. In questo momento però non è ancora di che natura sia stato il malore che ha colpito. Due anni fa un ...

AlexBazzaro : Speranza ha paura che la destra voglia i pieni poteri. Ha paura di perdere i suoi, con i quali ha tolto libertà e d… - _Nico_Piro_ : Il terrorismo, in verità, è l'arte della paura. L'unico modo per sconfiggerlo è decidere di non farsi intimidire… - AlexBazzaro : @EnricoLetta @matteosalvinimi È stato meglio farla governare da chi chiudeva in casa gli italiani coi lockdown e sc… - MichelaMiky74 : RT @m_robella22: ??RICORDATE SEMPRE ANCHE QUESTA FACCIA DI MERD@: @enricobrignano ??FOSSE PER ME I NO-VAX NON DOVREBBERO NEPPURE POTER LAVOR… - lageloni : RT @toninoliberti: #LucaLotti Escluso Imputa a @EnricoLetta di non essere garantista Dimentica Lotti nel 2015 si eresse a giustiziere senz… -