Pattinaggio artistico a rotelle, Sofia Paronetto si racconta a OA Sport: "Felicissima degli Italian Roller Games, adesso alzerò l'asticella" (Di martedì 16 agosto 2022) Il successo in categoria giovanile, poi un lungo stop e la scoperta di una nuova disciplina; è ancora giovanissima Sofia Paronetto, Campionessa del Mondo in carica di Pattinaggio artistico a rotelle su inline, ma nella sua carriera sono già successe tante, tantissime, cose. L'atleta seguita da Paolo Colombo e Federica Bisson è infatti al momento l'unica pattinatrice di alto livello a svolgere con regolarità le competizioni sia sul quad (il classico pattino a quattro ruote, per intenderci) sia nell'inline, attrezzo che durante lo stop dettato dall'emergenza sanitaria ha avuto un exploit straordinario, in quanto perfetto compromesso tra il mondo rotellistico e, per via delle affinità di sensazioni con la lama, e quello del ghiaccio. Nella scorsa annata Sportiva non a caso la veneta ha ...

