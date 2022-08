Parlamentarie M5S, oggi il voto online: le regole (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Alle Parlamentarie M5S in programma oggi dalle 10 alle 22 sulla piattaforma Sky Vote “ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%”, si legge sul sito del Movimento 5 Stelle. Alle Parlamentarie del 16 agosto gli iscritti del Movimento 5 Stelle “sono chiamati a votare, tramite consultazione in rete, anche la proposta del Presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – AlleM5S in programmadalle 10 alle 22 sulla piattaforma Sky Vote “ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%”, si legge sul sito del Movimento 5 Stelle. Alledel 16 agosto gli iscritti del Movimento 5 Stelle “sono chiamati a votare, tramite consultazione in rete, anche la proposta del Presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria ...

HuffPostItalia : Parlamentarie M5S, Dal fratello di Buffagni al compagno di Dadone, tra i candidati diversi 'parenti d'arte' - Bernini_P : Domani 16 agosto ci saranno le #parlamentarie del @Mov5Stelle si vota dalle 10 alle 22. L’avviso arriverà in mail… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Parlamentarie M5s il 16 agosto in giornata unica. Io candidato in più collegi? Lo scoprirete” - ZPeppem : RT @Miti_Vigliero: Parlamentarie M5S: nelle liste mariti, mogli, fratelli di ex big: Davide Buffagni fratello di Stefano Samuel Sorial frat… - bizcommunityit : Parlamentarie M5S: da Appendino a Patuanelli, ecco listino Conte -