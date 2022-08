Parlamentarie M5s: nel listino blindato di Conte anche i magistrati Scarpinato e Cafiero De Raho (Di martedì 16 agosto 2022) Ci sono i magistrati Giuseppe Scarpinato e Federico Cafiero De Raho, l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, l'ex ministro all'Ambiente Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, il ministro Stefano Patuanelli, i capigruppo alla Camera e in Senato Francesco Silvestri e Mariolina Castellone. E poi i vicepresidenti del M5s, quelli che ancora non hanno ricoperto due mandati, come Alessandra Todde, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco, oltre a volti noti come Gubitosa, Licheri o Floridia (candidata senza successo alle primarie per la presidenza della Regione Sicilia). Sono i nomi che compongono il listino bloccato di Giuseppe Conte, 15 nomi "che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Ci sono iGiuseppee FedericoDe, l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, l'ex ministro all'Ambiente Sergio Costa e il professor Livio De Santoli, il ministro Stefano Patuanelli, i capigruppo alla Camera e in Senato Francesco Silvestri e Mariolina Castellone. E poi i vicepresidenti del M5s, quelli che ancora non hanno ricoperto due mandati, come Alessandra Todde, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco, oltre a volti noti come Gubitosa, Licheri o Floridia (candidata senza successo alle primarie per la presidenza della Regione Sicilia). Sono i nomi che compongono ilbloccato di Giuseppe, 15 nomi "che, in ragione dell’esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e ...

