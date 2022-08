Parlamentarie M5s | il caso di Riccardo Tucci imputato in Calabria per frode fiscale Lui | “Io candidato? Le regole lo permettono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Il 28 ottobre 2021 un rinvio per difetto di notifica. Il 13 gennaio 2022 un secondo rinvio perché alcuni avvocati avevano contratto il Covid. Il 19 maggio scorso il terzo rinvio, questa volta di 7 mesi, perché il giudice per l’udienza preliminare è in via di trasferimento e ci sarà un nuovo giudice. Stenta a essere definito il procedimento pernei confronti del deputato del Movimento Cinque Stelleche, nel frattempo, si è autoinalle politiche del 25 settembre. A più di un anno dalla richiesta di rinvio a giudizio della procura di Vibo Valentia, infatti, l’udienza preliminare di fatto non si è mai tenuta e il prossimo 15 dicembre il parlamentare grillino tornerà in aula dove il gup dovrà decidere se mandarlo a processo o proscioglierlo. ...