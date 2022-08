Parlamentarie M5S | centinaia di candidati | compresi fratelli e parenti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 16 agosto 2022) È il giorno delle. In vista delle elezioni, voto aperto online per indicare idel Movimento Cinque Stelle alla Camera e al Senato. Le ‘urne’ chiudono alle 22. Si pensa a una consistente partecipazione dei militanti pentastellati al voto su SkyVote. Nella prima ora di urne digitali aperte, stamani 16 agosto, avevano già votato oltre 10mila persone. stando a fonti del M5S. “Ancora una grandissima prova di democrazia” ha dichiarato la vicepresidente Paola Taverna tramite un post in cui invita gli iscritti a votare ed esprime “un forte in bocca al lupo a tutti i“. “I nostri cittadini sono al servizio del Paese e delle Istituzioni. È una delle cose che ci distinguono dagli altri: noi vogliamo scegliere, noi possiamo scegliere“. Giuseppe Conte. Foto Ansa/Giuseppe LamiSulleè ...