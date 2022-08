'Palio', questa sera alle 21.20 su La7: la trama del documentario sull'evento (Di martedì 16 agosto 2022) 'Palio' va in onda questa sera, alle 21.20 su La7. Nel cuore della Toscana, la polverosa città di Siena è sede della più antica corsa di cavalli del mondo: il Palio. Con una fotografia mozzafiato, la ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) '' va in onda21.20 su La7. Nel cuore della Toscana, la polverosa città di Siena è sede della più antica corsa di cavalli del mondo: il. Con una fotografia mozzafiato, la ...

Chili96258899 : @glfelicetti @La7tv @SalernoSal @PIERPARDO Sono Toscana e non sono assolutamente d’accordo con il palio qui non si… - latartaruga : #3fattidioggi per @SignorinaLave 1. E anche oggi l'abbiamo portata a casa; 2. Questa botta di afa non ce la meritav… - CinquantaN : @iamnotthedrama Ti suggerisco anche di informarti di come vengono trattati i cavalli, prima, durante e dopo il Pali… - RobertoGranai : @Monica09058845 Si è arriva anche qui fra questa notte e venerdì temporali a tutta birra meno male che il tempo ogg… - skaski4 : Ma ancora con questa puttanata del palio nel 2022 ?!?!? …. Che schifo…. -