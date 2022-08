Padre e figlio di 6 anni muoiono annegati nel Casertano: trascinati al largo dalla corrente. Altri due fratellini in ospedale (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia nel Casertano dove un papà è morto per salvare i suoi figli. Ne ha salvati due ma il terzo fratellino è morto annegato con lui trascinato dalla corrente. Brescia, guardia giurata spara e ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia neldove un papà è morto per salvare i suoi figli. Ne ha salvati due ma il terzo fratellino è morto annegato con lui trascinato. Brescia, guardia giurata spara e ...

