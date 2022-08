Ostia, ha un malore in acqua, ma non ci sono i bagnini: morto un uomo (FOTO E VIDEO) (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia in mare questa sera a Ostia, dove un uomo che stava facendo il bagno improvvisamente si è trovato in difficoltà, forse a causa di un malore. L’uomo è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato fino a riva. Lì poco dopo dopo sono arrivati i soccorsi. Inizialmente sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma, viste le gravissime condizioni dell’uomo, si è resa necessaria la presenza di un’eliambulanza. L’elicottero è atterrato sulla spiaggia, ma, nonostante l’intervento dei medici, che hanno tentato l’impossibile per salvare la vita all’uomo, per lui non c’è stato nulla da fare. L’elicottero è quindi ripartito. La salma dell’uomo è invece rimasta sul posto, in attesa dell’arrivo del medico legale. FOTO e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia in mare questa sera a, dove unche stava facendo il bagno improvvisamente si è trovato in difficoltà, forse a causa di un. L’è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato fino a riva. Lì poco dopo dopoarrivati i soccorsi. Inizialmente sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma, viste le gravissime condizioni dell’, si è resa necessaria la presenza di un’eliambulanza. L’elicottero è atterrato sulla spiaggia, ma, nonostante l’intervento dei medici, che hanno tentato l’impossibile per salvare la vita all’, per lui non c’è stato nulla da fare. L’elicottero è quindi ripartito. La salma dell’è invece rimasta sul posto, in attesa dell’arrivo del medico legale.e ...

