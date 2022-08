Oscar, l’Academy si scusa con la nativa americana Piccola Piuma che lesse la lettera di rifiuto del premio di Marlon Brando (Di martedì 16 agosto 2022) Quasi 50 anni dopo che la nativa americana Piccola Piuma, attrice e modella, salì sul palco per rifiutare l’Oscar assegnato a Marlon Brando per l’interpretazione nel film Il Padrino leggendo un messaggio, l’Academy Awards ha deciso di scusarsi per i fischi e le minacce ricevute. Marie Louise Cruz, oggi 75enne, fu invitata dall’attore per parlare della rappresentazione dei nativi americani nei film di Hollywood. Con indosso un abito di pelle di daino e mocassini e le trecce con una mano respinse la statuetta offerta da Roger Moore e Liv Ulmann diventando la prima donna nativa americana a parlare da quel palco. In un discorso di 60 secondi riferì che Brando non poteva accettare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Quasi 50 anni dopo che la, attrice e modella, salì sul palco per rifiutare l’assegnato aper l’interpretazione nel film Il Padrino leggendo un messaggio,Awards ha deciso dirsi per i fischi e le minacce ricevute. Marie Louise Cruz, oggi 75enne, fu invitata dall’attore per parlare della rappresentazione dei nativi americani nei film di Hollywood. Con indosso un abito di pelle di daino e mocassini e le trecce con una mano respinse la statuetta offerta da Roger Moore e Liv Ulmann diventando la prima donnaa parlare da quel palco. In un discorso di 60 secondi riferì chenon poteva accettare il ...

