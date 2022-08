Ornella Muti | la sua estate italiana che ci riporta indietro nel tempo

(Di martedì 16 agosto 2022) Siamo in Italia e siamo in, quindi vivere il sogno dell’è d’obbligo: l’ultimo post Instagram dici aiuta a farlo!, classe 1955, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

antonel69320133 : @Sere_000 Ti dirò.. su quel che vedremo la sentenza la lasciamo al poi, però vi sono le così dette grandi attrici… - DiegoBot_it : Esiste un Maradona femmina? Sì, Ornella Muti - horizontevazio : ornella muti - muti_ornella : Foto appena pubblicata - ssttyych : RT @VincentL40: Ornella Muti -

si è finalmente ricongiunta alla persona più importante della sua vita e ha celebrato questo momento con un tenerissimo baciosempre più bella. Il tempo per lei non passa mai ...Ascolta questo articoloè una nota attrice italiana, una vera e propria icona del nostro cinema degli anni 70 e 80. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a pellicole di grande successo, basti ...Adriano Celentano avrebbe tradito con Ornella Muti sua moglie Claudia Mori. Spunta, però, un amante anche da parte sua. Scopriamo di più.La nota attrice si è lasciata andare in merito ad un grave lutto che ha coinvolto di recente la sua famiglia. Ne ha parlato con il cuore in mano: ecco cosa ha rivelato.