Orietta Berti, donna ferita con un drone durante il concerto: le parole della cantante (Di martedì 16 agosto 2022) Sono stati attimi di panico al concerto di Orietta Berti ad Agrigento: una donna è stata ferita da un drone ma la cantante non si è accorta di niente. Solo a serata conclusa Orietta Berti è stata informata e ha saputo dell'incidente. Il concerto in piazzale Ciglia domenica scorsa ha visto come sempre arrivare tantissime persone per ascoltare i successi della prossima opinionista del GF Vip. L'aria di festa è però stata rovinata da un episodio che ha preoccupato molti. Non tutti si sono resi conto dell'accaduto perché la signora che è rimasta ferita durane il concerto di Orietta Berti era seduta su una panchina

