Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pubblicato l’elenco delle opere da realizzare: ecco quanto si spenderà e come (Di martedì 16 agosto 2022) l’elenco delle spese per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si allunga ogni mese che passa. L’ultimo aggiornamento fissa una cifra da capogiro – 2 miliardi 165 milioni di euro – se si pensa che, secondo le promesse iniziali, l’evento sportivo non avrebbe dovuto costare nulla alle casse dello Stato. Ed invece quella montagna di soldi è già stata stanziata, suddivisa in due grandi capitoli, le opere “essenziali–indifferibili” e quelle “essenziali”. Le prime devono per forza essere realizzate, altrimenti non si possono svolgere le gare sportive, e ammontano a 284 milioni di euro. Le seconde, pari a 1 miliardo e 878 milioni di euro, possono procedere per stralci funzionali, trattandosi di interventi infrastrutturali (stradali e ferroviari) che servono per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)spese per leinvernalisi allunga ogni mese che passa. L’ultimo aggiornamento fissa una cifra da capogiro – 2 miliardi 165 milioni di euro – se si pensa che, secondo le promesse iniziali, l’evento sportivo non avrebbe dovuto costare nulla alle casse dello Stato. Ed invece quella montagna di soldi è già stata stanziata, suddivisa in due grandi capitoli, le“essenziali–indifferibili” e quelle “essenziali”. Le prime devono per forza essere realizzate, altrimenti non si possono svolgere le gare sportive, e ammontano a 284 milioni di euro. Le seconde, pari a 1 miliardo e 878 milioni di euro, possono procedere per stralci funzionali, trattandosi di interventi infrastrutturali (stradali e ferroviari) che servono per ...

