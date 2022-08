Oggi il funerale laico di Piero Angela con una cerimonia in Campidoglio

SerraCassanolux : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… - Juv3girl38 : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… - _FEDDYS_ : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… - GiuliaCeli1 : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… - Ludo94681537 : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… -

La notizia del terribile incidenteè arrivata a San Severino, ma cosa fosse successo e chi ...e attendono dai colleghi e dalle autorità francesi il via libera per potersi occupare del. ...... eppure, 16 agosto 2022, tutta Cernusco era riunita presso la parrocchia Santa Maria Assunta per porgergli l'ultimo saluto in occasione del suo. La chiesa di Cernusco era gremita per il ...La moglie Anna, i figli Alessandro con Claudia, Roberto con Lorenza, i nipoti Silvia, Filippo, Oliviero e i parenti tutti annunciano la scomparsa del loro caro ING. I funerali avranno luogo domani, gi ...I funerali si terranno in forma laica, come espresso nelle sue ultime volontà dallo storico volto Rai, alle 16 a Roma. Tra i tanti arrivati nelle ultime ore, spicca quello di Pippo Baudo, che proprio ...