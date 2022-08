Oggi i funerali di Carmen Scivittaro, l’addio del cast: “Hai lottato tanto, sarai sempre nei nostri cuori” (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi è il giorno dei funerali di Carmen Scivittaro, morta lo scorso 14 agosto all’età di 77 anni a causa di una malattia. Un lutto che ha lasciato sgomenti gli attori del cast di Un posto al Sole, gli addetti ai lavori e gli spettatori che l’avevano amata nel ruolo di Teresa Diacono, “Teresina”, moglie di Otello. In tanti le hanno rivolto un pensiero sui social: “sarai sempre nei nostri cuori, Carmen” si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale della soap napoletana UPAS. “Non posso non spendere parole su di te” ha scritto in un commovente post social Michelangelo Tommaso. “Mi hai accolto come una zia quando ero un ragazzino, mi hai insegnato tantissime cose, mi hai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –è il giorno deidi, morta lo scorso 14 agosto all’età di 77 anni a causa di una malattia. Un lutto che ha lasciato sgomenti gli attori deldi Un posto al Sole, gli addetti ai lavori e gli spettatori che l’avevano amata nel ruolo di Teresa Diacono, “Teresina”, moglie di Otello. In tanti le hanno rivolto un pensiero sui social: “nei” si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale della soap napoletana UPAS. “Non posso non spendere parole su di te” ha scritto in un commovente post social Michelangelo Tommaso. “Mi hai accolto come una zia quando ero un ragazzino, mi hai insegnato tantissime cose, mi hai ...

MediasetTgcom24 : Piero Angela, oggi i funerali in Campidoglio #pieroangela #tregiornifa #torino #questamattina #campidoglio - anteprima24 : ** Oggi i #Funerali di Carmen Scivittaro, l'addio del cast: 'Hai lottato tanto, sarai sempre nei nostri cuori' **… - tfnews_t : Oggi i #funerali di #PieroAngela in #Campidoglio #funeralepubblico #news #italia #quark #addiopieroangela… - Miti_Vigliero : RT @quotidianopiem: A Torino oggi è stato proclamato lutto cittadino per i funerali di Piero Angela - ErnestUdogwu : RT @romatoday: Funerali Piero Angela, folla in Campidoglio per la camera ardente -