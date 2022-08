Oggi 16 agosto, San Rocco | Il Taumaturgo più famoso (Di martedì 16 agosto 2022) E’ il Santo invocato durante il Medioevo contro il flagello della peste, ed è conosciuto, anche, come Santo Taumaturgo. Aiutato da un angelo, benediceva tutti gli ammalati che incontrava e li guariva anche solo toccandoli. Nel Medioevo la peste imperversava nelle campagne e fra la povera gente, Dio suscitò in lui qualcosa. Nessuno soccorreva gli L'articolo Oggi 16 agosto, San Rocco Il Taumaturgo più famoso proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 16 agosto 2022) E’ il Santo invocato durante il Medioevo contro il flagello della peste, ed è conosciuto, anche, come Santo. Aiutato da un angelo, benediceva tutti gli ammalati che incontrava e li guariva anche solo toccandoli. Nel Medioevo la peste imperversava nelle campagne e fra la povera gente, Dio suscitò in lui qualcosa. Nessuno soccorreva gli L'articolo16, SanIlpiùproviene da La Luce di Maria.

