Nuovo incendio in una base militare russa in Crimea. Kiev rivendica l’attacco: “Iniziata la demilitarizzazione” (Di martedì 16 agosto 2022) Un Nuovo incendio, simile a quello di appena una settimana fa scatenato da un raid di Kiev, è divampato in una base militare russa in Crimea, provocando anche una serie di esplosioni. A renderlo noto è il ministero della Difesa russo che, come 7 giorni fa, non specificato le cause delle fiamme che si sono propagate in un deposito temporaneo di munizioni nel distretto settentrionale di Dzhankoy. Secondo quanto fa sapere Mosca, due civili sono rimasti feriti. Il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, su Twitter lascia intendere che si tratti di una nuova offensiva condotta dall’esercito ucraino, come avvenuto una settimana fa: “La mattinata vicino a Dzhankoi è Iniziata con delle esplosioni – scrive – Un promemoria: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Un, simile a quello di appena una settimana fa scatenato da un raid di, è divampato in unain, provocando anche una serie di esplosioni. A renderlo noto è il ministero della Difesa russo che, come 7 giorni fa, non specificato le cause delle fiamme che si sono propagate in un deposito temporaneo di munizioni nel distretto settentrionale di Dzhankoy. Secondo quanto fa sapere Mosca, due civili sono rimasti feriti. Il consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, su Twitter lascia intendere che si tratti di una nuova offensiva condotta dall’esercito ucraino, come avvenuto una settimana fa: “La mattinata vicino a Dzhankoi ècon delle esplosioni – scrive – Un promemoria: ...

