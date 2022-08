Nuovo bonus di 200 euro in autunno, l’Inps: Ecco a chi spetta (Di martedì 16 agosto 2022) Prosegue la campagna di pagamento del bonus 200 euro da parte dell’Inps. Come stabilito dalla circolare 73/2022, nel mese di luglio l’indennità è stata liquidata ai beneficiari di reddito di cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di assegno sociale. Il processo – totalmente automatizzato per queste categorie, dalla verifica dei requisiti fino all’emissione del provvedimento – ha consentito di ridurre al massimo i tempi per la liquidazione della prestazione, senza alcun onere per i cittadini. All’1 luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno così ricevuto l’accredito della somma. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il bonus 200 euro è stato pagato a circa 800mila nuclei percettori (si ricorda che la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Prosegue la campagna di pagamento del200da parte del. Come stabilito dalla circolare 73/2022, nel mese di luglio l’indennità è stata liquidata ai beneficiari di reddito di cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di assegno sociale. Il processo – totalmente automatizzato per queste categorie, dalla verifica dei requisiti fino all’emissione del provvedimento – ha consentito di ridurre al massimo i tempi per la liquidazione della prestazione, senza alcun onere per i cittadini. All’1 luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno così ricevuto l’accredito della somma. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il200è stato pagato a circa 800mila nuclei percettori (si ricorda che la ...

forumJuventus : Kostic alla Juve, le cifre: 12 milioni più 3 di bonus, contratto fino al 2026 ?? - Asllanisessuale : 15mln + bonus per Casadei al Chelsea, ufficiale. triste perché perdiamo il nuovo Milinkovic. triste perché tra qua… - Staschiscio : @pap1pap ho appena letto Casadei ceduto per 15 più 5 di bonus, se è vero non mi strapperò i capelli come per Zaniol… - TrendOnline : A grande richiesta è di nuovo qui il #bonusvacanze e questa volta arriva fino a 900 euro se si sceglie di… - TrendOnline : Sei in difficoltà con il pagamento dell’#affitto? ???? Niente paura! È stato approvato un nuovo #bonus per le… -